Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео обсудил в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем итоги саммита лидеров США и КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.
“Госсекретарь Помпео провел сегодня в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили итоги саммита (Дональда Трампа и Ким Чен Ына), усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Ливии, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке, а также недавнюю поездку генерального секретаря в Мали”, — отметила она в распространенном заявлении.
По словам Науэрт, Помпео и Гутерриш “согласились с необходимостью уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии”.
Как сообщал УНН, США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей.