Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке

“Госсекретарь Помпео провел сегодня в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили итоги саммита (Дональда Трампа и Ким Чен Ына), усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Ливии, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке, а также недавнюю поездку генерального секретаря в Мали”, — отметила она в распространенном заявлении.

По словам Науэрт, Помпео и Гутерриш “согласились с необходимостью уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии”.

Как сообщал УНН, США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей.