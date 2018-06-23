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Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке

Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

 • 8452 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео обсудил в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем итоги саммита лидеров США и КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.

“Госсекретарь Помпео провел сегодня в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили итоги саммита (Дональда Трампа и Ким Чен Ына), усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Ливии, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке, а также недавнюю поездку генерального секретаря в Мали”, — отметила она в распространенном заявлении.

По словам Науэрт, Помпео и Гутерриш “согласились с необходимостью уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии”.

Как сообщал УНН, США приостановили ряд военных учений с Южной Кореей.

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