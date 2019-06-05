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Помпео признал, что США крайне сложно обеспечивать единство венесуэльской оппозиции

Помпео признал, что США крайне сложно обеспечивать единство венесуэльской оппозиции

Киев  •  УНН

 • 8888 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что США крайне сложно обеспечивать единство венесуэльской оппозиции, многие представители которой хотят занять пост президента республики. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась аудиозапись выступления шефа американской дипломатии на закрытой встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке, передает УНН.

"Наша задача, заключающаяся в сохранении единства оппозиции (Венесуэлы), оказалась ужасно сложной, - цитирует издание госсекретаря. - В тот момент, когда (венесуэльский президент Николас) Мадуро пойдет, все поднимут руки и (скажут): "Возьмите меня, я следующий президент Венесуэлы". Примерно сорок с лишним человек считают себя законными наследниками Мадуро".

Госсекретарь США выразил уверенность в том, что Мадуро в конечном итоге будет свергнут, пишет The Washington Post. "Я не могу назвать вам сроки", - сказал он 28 мая на конференции руководителей крупнейших американских еврейских организаций.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы как минимум два месяца тайно вел переговоры с оппозицией для урегулирования кризиса в стране.

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