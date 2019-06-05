Помпео визнав, що США вкрай складно забезпечувати єдність венесуельської опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео визнав, що США вкрай складно забезпечувати єдність венесуельської опозиції, багато представників якої хочуть зайняти пост президента республіки. Про це повідомила в середу газета The Washington Post, в розпорядженні якої опинилася аудіозапис виступу шефа американської дипломатії на закритій зустрічі з представниками єврейських організацій в Нью-Йорку, передає УНН.
“Наше завдання, що полягає в збереженні єдності опозиції (Венесуели), виявилася жахливо складною, — цитує видання держсекретаря. — У той момент, коли (венесуельський президент Ніколас) Мадуро піде, все піднімуть руки і (скажуть):” Візьміть мене, я наступний президент Венесуели". Приблизно сорока з гаком людей вважають себе законними спадкоємцями Мадуро“.
Держсекретар США висловив упевненість в тому, що Мадуро в кінцевому підсумку буде повалений, пише The Washington Post. “Я не можу назвати вам терміни”, — сказав він 28 травня на конференції керівників найбільших американських єврейських організацій.
Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.
Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.
Раніше Мадуро заявив, що уряд Венесуели як мінімум два місяці таємно вів переговори з опозицією для врегулювання кризи в країні.