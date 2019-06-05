КИЇВ. 5 червня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео визнав, що США вкрай складно забезпечувати єдність венесуельської опозиції, багато представників якої хочуть зайняти пост президента республіки. Про це повідомила в середу газета The Washington Post, в розпорядженні якої опинилася аудіозапис виступу шефа американської дипломатії на закритій зустрічі з представниками єврейських організацій в Нью-Йорку, передає УНН.