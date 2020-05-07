Помпео в разговоре с премьером Чехии выразил беспокойство касательно усиления пропаганды из РФ и КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность "усилением пропаганды" со стороны РФ и Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты беседы, распространенные Госдепом США.
“Госсекретарь вновь выразил обеспокоенность по поводу усиления пропаганды и пагубного влияния со стороны КНР, России и ее доверенных лиц”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Помпео и Бабиш приняли совместное американо-чешскую декларацию по безопасности 5G.
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Кроме того, сообщает внешнеполитическое ведомство США, госсекретарь и премьер-министр “обсудили совместную борьбу с COVID-19 и подчеркнули общую заинтересованность в укреплении торговых и инвестиционных связей”.
Ранее спецслужбы США предупредили о возможном вмешательстве России в выборах президента.