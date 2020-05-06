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Facebook видалив майже 100 облікових записів, пов’язаних із РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На сайті компанії Facebook у звіті про неприпустиму поведінку користувачів соцмережі в квітні 2020 року повідомляється про видалення сотень сторінок і облікових записів. Із них 46 сторінок, 91 обліковий запис у Facebook, дві групи і один акаунт в Instagram пов’язані з Росією. Повідомлення про це опубліковано на сайті компанії 5 травня, передає УНН із посиланням на видання "Радіо Свобода".

Facebook видалив майже 100 облікових записів, пов’язаних із РФ

Експерти Facebook відзначають, що контент, що публікується порушниками правил соцмережі, був адресований користувачам у кількох країнах. Автори звіту вважають, що виявлена неприпустима активність пов’язана з особами в Росії, на Донбасі і двома організаціями в окупованому Криму — NewsFront і SouthFront.

У звіті компанії Facebook наводиться інформація і про видалені сторінки, облікові записи та акаунти, пов’язані з користувачами в інших країнах: Ірані, США, Грузії, Мавританії та М’янмі. У цілому за квітень була припинена робота 732 облікових записів у Facebook, 162 акаунтів в Instagram, 793 сторінок і 200 груп.

Нагадаємо, компанії Apple і Google заборонять відслідковувати геолокацію людей, інфікованих коронавірусом.

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