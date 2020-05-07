Помпео в розмові з прем'єром Чехії висловив стурбованість щодо посилення пропаганди з Росії та КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем висловив стурбованість через “посилення пропаганди” з боку РФ та Китаю. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати розмови, поширені Держдепом США.
“Держсекретар знову висловив стурбованість з приводу посилення пропаганди і згубного впливу з боку Китайської Народної Республіки, Росії і її довірених осіб”, — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Помпео і Бабіш прийняли спільну американо-чеську декларацію з безпеки 5G.
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Крім того, повідомляє зовнішньополітичне відомство США, держсекретар і прем’єр-міністр “обговорили спільну боротьбу з COVID-19 і підкреслили загальну зацікавленість у зміцненні торгових і інвестиційних зв’язків”.
Раніше спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у вибори президента.