Помпео рассказал подробности разговора с Зеленским

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76244 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89910 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100477 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99452 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107395 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93823 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103795 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106209 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130371 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 107919 просмотра
Актуальное
Помпео рассказал подробности разговора с Зеленским

Помпео рассказал подробности разговора с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео назвал хорошим свой разговор в телефонном режиме с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Twitter Помпео выразил благодарность, что официальный Киев помог добраться домой гражданам США, в том числе более двум сотням добровольцев “Корпуса мира”, передает УНН.

“Вместе мы продолжаем сосредоточиваться на реформах и привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе”, — сообщил Помпео.

Ранее сегодня Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Сообщалось, что беседа главным образом касалась противодействия распространению коронавирусной инфекции. Кроме того, Зеленский, по заявлению Офиса, поблагодарил Помпео за 1,2 миллиона долларов, которые США решили выделить для Украины на борьбу с коронавирусом. Также Зеленский проинформировал Помпео о ситуации на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и Помпео по телефону обсудили получения кредитных гарантий от США

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