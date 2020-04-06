Помпео розповів подробиці розмови із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео назвав доброю свою свою розмову у телефонному режимі із президентом України Володимиром Зеленським. У Twitter Помпео висловив вдячність, що офіційний Київ допоміг дістатися додому громадянам США, зокрема понад двом сотням добровольців “Корпусу миру”, передає УНН.
“Разом ми продовжуємо зосереджуватись на реформах і залученні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі”, — повідомив Помпео.
Раніше сьогодні Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський мав телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео. Повідомлялося, що бесіда головним чином стосувалася протидії поширенню коронавірусної інфекції. Крім того, Зеленський, за заявою Офісу, подякував Помпео за 1,2 мільйона доларів, які США вирішили виділити для України на боротьбу з коронавірусом. Також Зеленський проінформував Помпео про ситуацію на Донбасі.
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