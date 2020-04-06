Зеленський і Помпео по телефону обговорили отримання кредитних гарантій від США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео провели телефонну розмову і обговорили питання протидії COVID-19 та отримання від США кредитних гарантій для стабілізації економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу. Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатам у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких”, — йдеться у повідомленні.
Також Президент подякував американській стороні за виділення цільової допомоги у сумі 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом.
“Було також обговорено можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки — на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.
“Глава держави проінформував про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася торік у грудні”, — додали в пресслужбі ОП.
Як повідомляв УНН раніше, Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання економічних наслідків COVID-19. Загалом 25 країн отримають близько 2 млрд доларів.