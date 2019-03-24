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Помпео объяснил, почему нельзя сравнивать признание Голанских высот с Крымом

Киев • УНН

 • 29608 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Sky News заявил, что ситуация с признанием оккупации Крыма Россией отличается от признания суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственный департамент США.

Помпео объяснил, почему нельзя сравнивать признание Голанских высот с Крымом

Давая ответ в интервью, не является ли признание суверенитета Израиля над этими территориями двойными стандартами, Помпео заявил, что это совсем не так.

"То, что президент (США Дональд Трамп – ред.) сделал с Голанскими высотами, - это признание реальности на местах и ситуации с безопасностью, необходимой для защиты израильского государства", - сообщил госсекретарь.

Помпео также не согласился с утверждением, что заявление США противоречит решению Совета Безопасности ООН по Голанским высотам.

"Такие действия смогут принести хорошие результаты для народа Ливана, Кувейта, Израиля, а также всех стран на Ближнем Востоке. Принятое президентом решение, расширит возможности для стабильности во всем регионе", заявил глава Госдепартамента США.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами на следующей неделе.

Это уже не первое решение Трампа, что касается Израиля. В декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США.

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива, что произошло 14 мая 2018 года, вызвало позитивное восприятие со стороны Израиля, но разозлило палестинцев и огорчило арабский мир и западных союзников.

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