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Помпео пояснив, чому не можна порівнювати визнання Голанських висот з Кримом

Київ • УНН

 • 29608 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Sky News заявив, що ситуація з визнанням окупації Криму Росією відрізняється від визнання суверенітету Ізраїлю над окупованими ним Голанськими висотами в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державний департамент США.

Помпео пояснив, чому не можна порівнювати визнання Голанських висот з Кримом

Даючи відповідь в інтерв'ю, чи не є визнання суверенітету Ізраїлю над цими територіями подвійними стандартами, Помпео заявив, що це зовсім не так.

"Те, що президент (США Дональд Трамп - ред.) зробив з Голанськими висотами, - це визнання реальності на місцях і ситуації з безпекою, необхідної для захисту ізраїльської держави", - повідомив держсекретар.

Помпео також не погодився з твердженням, що заява США суперечить рішенню Ради Безпеки ООН по Голанських висотах.

"Такі дії зможуть принести хороші результати для народу Лівану, Кувейту, Ізраїлю, а також всіх країн на Близькому Сході. Прийняте президентом рішення, розширить можливості для стабільності у всьому регіоні", заявив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами на наступному тижні.

Це вже не перше рішення Трампа, що стосується Ізраїлю. У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду США почати підготовку переносу туди посольства США.

Перенесення посольства США в Єрусалим з Тель-Авіва, що сталося 14 травня 2018 року, викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.

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