Помпео пояснив, чому не можна порівнювати визнання Голанських висот з Кримом

КИЇВ. 24 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Sky News заявив, що ситуація з визнанням окупації Криму Росією відрізняється від визнання суверенітету Ізраїлю над окупованими ним Голанськими висотами в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державний департамент США.