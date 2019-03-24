Помпео пояснив, чому не можна порівнювати визнання Голанських висот з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Sky News заявив, що ситуація з визнанням окупації Криму Росією відрізняється від визнання суверенітету Ізраїлю над окупованими ним Голанськими висотами в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державний департамент США.
Даючи відповідь в інтерв'ю, чи не є визнання суверенітету Ізраїлю над цими територіями подвійними стандартами, Помпео заявив, що це зовсім не так.
"Те, що президент (США Дональд Трамп - ред.) зробив з Голанськими висотами, - це визнання реальності на місцях і ситуації з безпекою, необхідної для захисту ізраїльської держави", - повідомив держсекретар.
Помпео також не погодився з твердженням, що заява США суперечить рішенню Ради Безпеки ООН по Голанських висотах.
"Такі дії зможуть принести хороші результати для народу Лівану, Кувейту, Ізраїлю, а також всіх країн на Близькому Сході. Прийняте президентом рішення, розширить можливості для стабільності у всьому регіоні", заявив глава Держдепартаменту США.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами на наступному тижні.
Це вже не перше рішення Трампа, що стосується Ізраїлю. У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду США почати підготовку переносу туди посольства США.
Перенесення посольства США в Єрусалим з Тель-Авіва, що сталося 14 травня 2018 року, викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.