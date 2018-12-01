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Помпео обсудил в G20 с главой МИД Саудовской Аравии расследования убийства Хашокджи

Помпео обсудил в G20 с главой МИД Саудовской Аравии расследования убийства Хашокджи

Киев  •  УНН

 • 7587 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу на полях саммита G20 с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейр ситуацию вокруг убийства журналиста Джамаля Ахмада Хашокджи, а также урегулирования конфликта в Йемене. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Гезер Нойерт, информирует УНН.

“Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая предстоящие переговоры, связанные с конфликтом в Йемене, а также важность достижения прогресса в деле расследования смерти Джамаля Хашокджи”, — отметила она.

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Как ранее информировал УНН, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Ахмад Хашокджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашокджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.

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