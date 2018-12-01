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Помпео обговорив на G20 з главою МЗС Саудівської Аравії розслідування вбивства Хашоґджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео обговорив у п’ятницю на полях саміту G20 із главою МЗС Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром ситуацію навколо вбивства журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, а також врегулювання конфлікту в Ємені. Про це повідомила журналістам керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства США Гезер Нойєрт, інформує УНН.

“Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили ряд регіональних і двосторонніх питань, включаючи майбутні переговори, пов’язані з конфліктом в Ємені, а також важливість досягнення прогресу в справі розслідування смерті Джамаля Хашоґджі”, — зазначила вона.

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Як раніше інформував УНН, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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