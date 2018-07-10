Помпео совершил незапланированный визит в Афганистан

В рамках поездки глава американского внешнеполитического ведомства встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

На пресс-конференции по итогам переговоров Помпео подтвердил поддержку Вашингтоном мирного процесса в Афганистане.

При этом он подчеркнул, что движению "Талибан" не удастся достичь своих целей в Афганистане посредством вооруженной борьбы.

"Пусть "Талибан" не ждет нашего (США – ред.) ухода из Афганистана", - сказал госсекретарь.



Как сообщал УНН, Северная Корея выразила разочарование итогами переговоров в Пхеньяне с участием госсекретаря США Майка Помпео.