Помпео незаплановано відвідав Афганістан
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вчора державний секретар США Майк Помпео відвідав з неоголошеним візитом в столицю Афганістану Кабул. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
В рамках поїздки глава американського зовнішньополітичного відомства зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
На прес-конференції за підсумками переговорів Помпео підтвердив підтримку Вашингтоном мирного процесу в Афганістані.
При цьому він підкреслив, що руху "Талібан" не вдасться досягти своїх цілей в Афганістані за допомогою збройної боротьби.
"Нехай "Талібан" не чекає нашого (США - ред.) відходу з Афганістану", - сказав держсекретар.
Як повідомляв УНН, Північна Корея висловила розчарування підсумками переговорів в Пхеньяні за участю держсекретаря США Майка Помпео.