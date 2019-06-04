Помпео: деятельность Huawei противоречит западным ценностям

“Тут все совершенно очевидно, и у нас существует общая озабоченность, — заявил он. — В западных странах, где существует либеральная демократия, есть общие ценности. Китайцы не разделяют этих ценностей, и поэтому их инфраструктура, их телекоммуникационные системы, и в этом конкретном случае — их компания Huawei — сильно отличаются”.

По его словам, компания Huawei “взаимодействует с правительством Китая, у этой компании в составе совета директоров — трое членов Коммунистической партии”. “Это глубоко противоречит тому, как мы обеспечиваем безопасность Нидерландам, народам Европы и народу США, — добавил госсекретарь. — Мы совершенно недвусмысленно заявили о том, что в связи с этим возникает риск, поскольку европейцы всегда заботятся о сохранении персональной информации, но информация не остается персональной, если она будет передаваться по сетям, к которым имеет доступ и которые контролирует китайское правительство”.

Как сообщал УНН, Huawei обжалует в суде внесении компании в черный список в США.