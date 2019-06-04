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6 марта, 19:19 • 136245 просмотра

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Помпео: деятельность Huawei противоречит западным ценностям

Помпео: деятельность Huawei противоречит западным ценностям

Киев  •  УНН

 • 8527 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. США призывают своих союзников не пользоваться услугами китайской телекоммуникационной компании Huawei, поскольку ее деятельность не основана на западных ценностях. Об этом заявил в интервью телекомпании Euronews госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН.

“Тут все совершенно очевидно, и у нас существует общая озабоченность, — заявил он. — В западных странах, где существует либеральная демократия, есть общие ценности. Китайцы не разделяют этих ценностей, и поэтому их инфраструктура, их телекоммуникационные системы, и в этом конкретном случае — их компания Huawei — сильно отличаются”.

По его словам, компания Huawei “взаимодействует с правительством Китая, у этой компании в составе совета директоров — трое членов Коммунистической партии”. “Это глубоко противоречит тому, как мы обеспечиваем безопасность Нидерландам, народам Европы и народу США, — добавил госсекретарь. — Мы совершенно недвусмысленно заявили о том, что в связи с этим возникает риск, поскольку европейцы всегда заботятся о сохранении персональной информации, но информация не остается персональной, если она будет передаваться по сетям, к которым имеет доступ и которые контролирует китайское правительство”.

Как сообщал УНН, Huawei обжалует в суде внесении компании в черный список в США.

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