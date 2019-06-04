Помпео: діяльність Huawei суперечить західним цінностям

“Тут все абсолютно очевидно, і у нас існує загальна заклопотаність, — заявив він. — У західних країнах, де існує ліберальна демократія, є спільні цінності. Китайці не поділяють цих цінностей, і тому їх інфраструктура, їх телекомунікаційні системи, і в цьому конкретному випадку — їх компанія Huawei — сильно відрізняються ”.

За його словами, компанія Huawei “взаємодіє з урядом Китаю, у цій компанії в складі ради директорів — троє членів Комуністичної партії”. “Це глибоко суперечить тому, як ми забезпечуємо безпеку Нідерландам, народам Європи і народу США, — додав держсекретар. — Ми абсолютно недвозначно заявили про те, що в зв’язку з цим виникає ризик, оскільки європейці завжди дбають про збереження персональної інформації, але інформація не залишається персональною, якщо вона буде передаватися по мережах, до яких має доступ і які контролює китайський уряд”.

Як повідомляв УНН, Huawei оскаржить в суді внесення компанії в чорний список в США.