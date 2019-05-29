Huawei оскаржить в суді внесення компанії в чорний список в США

КИЇВ. 29 травня. УНН. Телекомунікаційна компанія Huawei в середу подала позов в США з вимогою визнати антиконституційним включення концерну в чорний список, а також заборону на придбання технологій американських IT-компаній. У концерні стверджують, що влада США не змогла надати доказів того, що Huawei представляє загрозу безпеці. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.