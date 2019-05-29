Huawei оскаржить в суді внесення компанії в чорний список в США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Телекомунікаційна компанія Huawei в середу подала позов в США з вимогою визнати антиконституційним включення концерну в чорний список, а також заборону на придбання технологій американських IT-компаній. У концерні стверджують, що влада США не змогла надати доказів того, що Huawei представляє загрозу безпеці. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У Huawei намір клопотати про розгляд справи в спрощеному порядку судочинства. У концерні вважають, що обмеження проти неї вводилися для позбавлення компанії публічних прав, в тому числі, права на судовий розгляд, що суперечить конституції США.
Нагадаємо, Міністерство торгівлі США 17 травня оголосило про намір внести Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці. Компанію звинувачують, зокрема, в крадіжці технологій, шпигунстві і продажу американських комплектуючих до Ірану всупереч санкціям проти цієї країни. Дії американських властей призвели до того, що багато IT-компанії припинили співпрацю з китайським концерном.