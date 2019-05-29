Huawei обжалует в суде внесение компании в черный список в США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 7372 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33105 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53501 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69588 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118501 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110602 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137045 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Huawei обжалует в суде внесение компании в черный список в США

Huawei обжалует в суде внесение компании в черный список в США

Киев  •  УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Телекоммуникационная компания Huawei в среду подала иск в США с требованием признать антиконституционным включение концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний. В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Huawei намерены ходатайствовать о рассмотрении дела в упрощенном порядке судопроизводства. В концерне считают, что ограничения против нее вводились для лишения компании публичных прав, в том числе, права на судебное разбирательство, что противоречит конституции США.

Напомним, Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

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