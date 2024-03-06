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Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:45  •  11910 просмотра

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В феврале 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медицинскому центру в Днепре на сумму более полумиллиона гривен.

В течение февраля Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками помогла 19 тяжелобольным детям и Региональному медицинскому центру семейного здоровья в г. Днепр более чем на полмиллиона гривен, передает УНН.

В течение февраля 2024 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" продолжила работу в медицинском направлении, в том числе и поддержку медицинских учреждений. 19 тяжелобольных юных пациентов, а также Региональный медицинский центр семейного здоровья получили помощь, которая в целом оценивается в 540 000 грн

- сообщили в организации "ДоброДій".

В феврале "ДоброДій" обеспечила слухопротезирование для 2 детей, отправила на очередную запланированную реабилитацию 11 подопечных, еще для 5 больных детей приобрела жизненно важные медикаменты и материалы, а также оплатила медицинское обследование и передала расходные материалы для операции.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов, который откликнется в вашем сердце и срезонирует с вашей потребностью помогать другим можно на официальном сайте Биржи Благотворительности "Добродий": https://248.dp.ua

С 24 февраля 2022 года до конца февраля 2024 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь почти на 122 млн грн.

"В течение этого периода мы не оставляли ключевых направлений работы, которые были для нас основным вектором от основания Биржи Благотворительности "ДоброДій". Это поддержка больниц, а также детей и подростков с тяжелыми диагнозами. Впрочем, поле деятельности было расширено", - сообщили в организации.

В частности за этот период было поддержано 

-  Силы Обороны Украины - на 88,9 млн грн.

-  базовые медицинские учреждения - на 8,2 млн грн.

-  тяжелобольные дети - на 11 млн грн.

-  получатели гуманитарной помощи - на 13,3 млн грн.

-  образовательные и социальные инициативы - на 430 тыс. грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Допомога на понад півмільйона гривень: Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла 19 важкохворим дітям і медцентру в Дніпрі
Help for more than half a million hryvnias: DobroDiy Charity Exchange helped 19 seriously ill children and a medical center in Dnipro
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Помощь на более чем полмиллиона гривен: Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла 19 тяжелобольным детям и медцентру в Днепре

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