Допомога на понад півмільйона гривень: Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла 19 важкохворим дітям і медцентру в Дніпрі
Київ • УНН
У лютому 2024 року Біржа благодійності "ДоброДій" допомогла 19 важкохворим дітям та медичному центру в Дніпрі на суму понад півмільйона гривень.
Протягом лютого Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками допомогла 19 важкохворим дітям та Регіональному медичному центру родинного здоров’я у м. Дніпро на понад півмільйона гривень, передає УНН.
Протягом лютого 2024 року Біржа Благодійності "ДоброДій" продовжила роботу в медичному напрямку, в тому числі і підтримку медичних закладів. 19 важкохворих юних пацієнтів, а також та Регіональний медичний центр родинного здоров’я отримали допомогу, яка загалом оцінюється у 540 000 грн
У лютому "ДоброДій" забезпечила слухопротезування для 2 дітей, відправила на чергову заплановану реабілітацію 11 підопічних, ще для 5 хворих дітей придбала життєво важливі медикаменти та матеріали, а також оплатила медичне обстеження та передала витратні матеріали для операції.
Долучитися до будь-якого з благодійних проектів, котрий відгукнеться у вашому серці та зрезонує з вашою потребою допомагати іншим можна на офіційному сайті Біржі Благодійності "Добродій": https://248.dp.ua
З 24 лютого 2022 року до кінця лютого 2024 року Біржа Благодійності "ДоброДій" надала допомогу на майже 122 млн грн.
"Впродовж цього періоду ми не полишали ключових напрямків роботи, котрі були для нас основним вектором від заснування Біржі Благодійності "ДоброДій". Це підтримка лікарень, а також дітей та підлітків з важкими діагнозами. Втім, поле діяльності було розширене", - повідомили в організації.
Зокрема за цей період було підтримано
• Сили Оборони України — на 88,9 млн грн.
• базові медичні заклади — на 8,2 млн грн.
• важкохворі діти — на 11 млн грн.
• отримувачі гуманітарної допомоги — на 13,3 млн грн.
• освітні та соціальні ініціативи — на 430 тис. грн.