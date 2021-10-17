Ошибка СНБО: у Зеленского устанавливают, как к ворам в законе неправильно зачислили 100 человек

“Были сознательные или бессознательные ошибки”

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на брифинге по итогам его заседания 15 октября рассказал, что “в решениях, которые готовились ранее, понимали ли бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые уже исправили”. По его словам, восемь человек, причастных к оформлению санкционных списков по криминалитету, были наказаны: часть из них освободили из рядов министерства внутренних дел, двух — понизили в должностях в министерстве.

“Ошибка” СНБО вызвала критику

Депутат Верховной Рады от фракции “Голос”, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова убеждена, что включение указанных людей к санкционного списка было “фальсификацией документов на высшем государственном уровне”. “Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть, — утверждает она в Facebook, — Некоторых внесли — потому что добровольцы, и сработали российские спецслужбы, и очень уж надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых — внесли за „бабло“ конкуренты по бизнесу”.

В свою очередь бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак считает, что такая “ошибка” должна была стать предметом для расследования правоохранительными органами и рассмотрения судом. “СНБО, которая де-факто подменила собой все правоохранительные органы и суды, может принимать важных для государства решения впопыхах, без глубокого анализа вопроса, без надлежащей доказательной базы, без наличия правовых оснований”, — пояснил он свое мнение в Facebook. По его убеждению, ответственность должны нести не только чиновники МВД, но и аппарат СНБО, который готовил материалы к заседанию, Данилов, который согласовывает проекты решений, члены СНБО, которые приняли решение без надлежащего рассмотрения и президент Зеленский, который ввел его в действие.

Офис Президента просит не спекулировать и обещает проверку

В ответ на запрос DW в Офис Президента Украины по расследованию причин “ошибки” и ее последствий, Подоляк призвал “отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений”. По его словам, при подготовке указанных материалов нарушения были допущены сотрудниками министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

“В настоящий момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась”, — сказал Подоляк. На другие вопросы по обстоятельствам подготовки и принятия решения, исправления ошибок и возможных последствий ситуации он не ответил. Он отметил, что сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о результатах.

Напомним

14 мая СНБО ввела санкции в отношении 557 воров в законе и 111 иностранцев-криминальных авторитетов. 21 мая Зеленский подписал указ о санкциях к воров в законе.