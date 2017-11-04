Помощник Тиллерсона по делам Европы и Евразии планирует посетить Украину в ноябре

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52633 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120360 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104425 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107146 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105962 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97275 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104624 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102317 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144121 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116346 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помощник Тиллерсона по делам Европы и Евразии планирует посетить Украину в ноябре

Помощник Тиллерсона по делам Европы и Евразии планирует посетить Украину в ноябре

Киев  •  УНН

 • 11305 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл в ноябре планирует приехать в Украину для встречи с украинскими властями. Об этом сообщил Рекс Тиллерсон во время разговора с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

“Рекс Тиллерсон проинформировал Главу государства о назначении Веса Митчелла помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планы в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН в Донбассе.

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