Помощник Тиллерсона по делам Европы и Евразии планирует посетить Украину в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл в ноябре планирует приехать в Украину для встречи с украинскими властями. Об этом сообщил Рекс Тиллерсон во время разговора с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
“Рекс Тиллерсон проинформировал Главу государства о назначении Веса Митчелла помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планы в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН в Донбассе.