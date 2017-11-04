Помощник Тиллерсона по делам Европы и Евразии планирует посетить Украину в ноябре

“Рекс Тиллерсон проинформировал Главу государства о назначении Веса Митчелла помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планы в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН в Донбассе.