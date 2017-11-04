Помічник Тіллерсона у справах Європи та Євразії планує відвідати Україну в листопаді

“Рекс Тіллерсон поінформував Главу держави про призначення Веса Мітчелла помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії і його плани у листопаді відвідати Україну для зустрічей з українською владою”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон обговорили розгортання місії ООН на Донбасі.