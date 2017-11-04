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Помічник Тіллерсона у справах Європи та Євразії планує відвідати Україну в листопаді

Київ • УНН

 • 11308 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл в листопаді планує приїхати в Україну для зустрічі з українською владою. Про це повідомив Рекс Тіллерсон під час розмови з Президентом України Петром Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Рекс Тіллерсон поінформував Главу держави про призначення Веса Мітчелла помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії і його плани у листопаді відвідати Україну для зустрічей з українською владою”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон обговорили розгортання місії ООН на Донбасі.

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