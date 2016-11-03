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Помощник российского депутата воевал в Украине и погиб в Сирии как наемник - СМИ

Помощник российского депутата воевал в Украине и погиб в Сирии как наемник - СМИ

Киев • УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Помощник депутата Госдумы РФ Михаила Дегтярева (ЛДПР) Сергей Морозов воевал в Украине, а потом погиб в Сирии, куда поехал воевать среди российских наемников. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"Начало года оказалось губительным для отряда из сотни российских бойцов, воевавших на севере Сирии за президента Башара Асада. В перестрелке с боевиками вблизи Алеппо 3 февраля был убит 38-летний Максим Колганов, в сердце которого, пробив бронежилет, попала пуля. Затем, 9 марта, то же подразделение попало под артобстрел недалеко от Пальмиры, и Сергей Морозов, которому также было 38 лет, был ранен и скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, М.Колганов и С.Морозов не состояли на службе у государства. Они находились в Сирии как "сотрудники частной военной компании - небольшой части армии, состоящей из людей, которых Кремль тайно отправляет в Сирию", пишет издание.

"Источники называли российских бойцов наемниками, работающими на частную компанию, а не военнослужащими армии. Но, несмотря на их неофициальный статус, по сведениям источников, они действуют согласованно с российскими военными, а дома получают льготы, которые обычно назначаются только военнослужащим", - сказано в сообщении.

Указано, что Reuters не смог установить точное количество российских наемников, воюющих в Сирии, или общее количество жертв среди них, но три человека, знакомые с деталями миссии, сказали, что подразделений размера, подобного тому, в котором находились М.Колганов и С.Морозов много.

Кремль и министерство обороны не ответили на вопрос Reuters. Reuters не смог получить комментарии сирийских чиновников в отношении российских наемников, пишет издание.

Сообщается, что в соответствии с законодательством РФ, воевать как наемники в другой стране - незаконно. "Однако российские граждане участвуют в войнах на территории бывшего Советского Союза в течение 25 лет, прошедших с момента его распада. В 2014 году большое количество россиян открыто воевало на стороне промосковских сепаратистов в Украине. Западные страны говорят, что Москва формировала, оплачивала и вооружала эти отряды; Кремль говорит, что россияне в зоне конфликта - неподконтрольные ему добровольцы", - говорится в материале.

"Согласно трем источникам, которые знали С.Морозова и М.Колганова, они оба воевали в Украине в одном подразделении, которое затем привело их в Сирию. Его возглавлял человек, известный под позывным Вагнер, который стал лидером российских наемников в Сирии, сказал один из источников", - отмечается в публикации.

Указано, что С.Морозов, погибший недалеко от Пальмиры, вернулся из Украины к себе домой в Россию и занялся политикой.

"Он был помощником депутата Госдумы Михаила Дегтярева, который также родом из Самары. М.Дегтярев сказал Reuters, что С.Морозов был его другом, и подтвердил, что он погиб во время битвы за Пальмиру", - пишет издание.

Сообщается, что после того, как С.Морозов и М.Колганов погибли, их тела отправили в Россию на борту военного самолета и доставили в морг, который используется вооруженными силами, в Ростове-на-Дону, по словам родственников и вторая Морозова Капы.

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