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Помічник російського депутата воював в Україні і загинув у Сирії серед найманців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15073 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Помічник депутата держдуми РФ Михайла Дегтярьова (ЛДПР) Сергій Морозов воював в Україні, а згодом загинув в Сирії, куди поїхав воювати серед російських найманців. Про це пише Reuters, передає УНН.

Помічник російського депутата воював в Україні і загинув у Сирії серед найманців - ЗМІ

"Початок року виявився згубним для загону з сотні російських бійців, які воювали на півночі Сирії за президента Башара Асада. У перестрілці з бойовиками поблизу Алеппо 3 лютого був убитий 38-річний Максим Колганов, в серце якого, пробивши бронежилет, потрапила куля. Потім, 9 березня, той самий підрозділ потрапив під артобстріл недалеко від Пальміри, і Сергій Морозов, якому також було 38 років, був поранений і помер по дорозі в лікарню", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, М.Колганов і С.Морозов не перебували на службі у держави. Вони перебували в Сирії як "співробітники приватної військової компанії - невеликої частини армії, що складається з людей, яких Кремль потай відправляє до Сирії", пише видання.

"Джерела називали російських бійців найманцями, що працюють на приватну компанію, а не військовослужбовцями армії. Але, не дивлячись на їх неофіційний статус, за відомостями джерел, вони діють узгоджено з російськими військовими, а вдома отримують пільги, що зазвичай призначаються лише військовослужбовцям", - сказано у повідомленні.

Вказано, що Reuters не зміг встановити точну кількість російських найманців, які воюють в Сирії, або загальну кількість жертв серед них, але три людини, знайомі з деталями місії, сказали, що підрозділи розміру, подібного до того, в якому перебували М.Колганов і С.Морозов, багато.

Кремль і міністерство оборони не відповіли на питання Reuters. Reuters не зміг отримати коментарі сирійських чиновників щодо російських найманців, пише видання.

Повідомляється, що відповідно до законодавства РФ, воювати як найманці в іншій країні - незаконно. "Однак російські громадяни беруть участь у війнах на території колишнього Радянського Союзу протягом 25 років, що минули з моменту його розпаду. У 2014 році велика кількість росіян відкрито воювала на боці промосковських сепаратистів в Україні. Західні країни говорять, що Москва формувала, оплачувала і озброювала ці загони; Кремль говорить, що росіяни в зоні конфлікту - непідконтрольні йому добровольці", - йдеться у матеріалі.

"Згідно з трьома джерелами, які знали С.Морозова і М.Колганова, вони обидва воювали в Україні в одному підрозділі, який потім привів їх до Сирії. Його очолювала людина, відома під позивним Вагнер, який став лідером російських найманців в Сирії, сказало одне з джерел", - зазначається у публікації.

Вказано, що С.Морозов, який загинув недалеко від Пальміри, повернувся з України до себе додому в Росію і зайнявся політикою.

"Він був помічником депутата Держдуми Михайла Дегтярьова, який також родом з Самари. М.Дегтярьов сказав Reuters, що С.Морозов був його другом, і підтвердив, що він загинув під час битви за Пальміру", - пише видання.

Повідомляється, що після того, як С.Морозов і М.Колганов загинули, їх тіла відправили в Росію на борту військового літака і доставили в морг, який використовується збройними силами, в Ростові-на-Дону, за словами родичів і друга Морозова Капи.

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