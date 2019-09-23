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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103179 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119647 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148275 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148663 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Помощник Президента: Цемах был согласован в списках на обмен с начала

Помощник Президента: Цемах был согласован в списках на обмен с начала

Киев  •  УНН

 • 10759 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Фигурант дела MH17 Владимир Цемах, которого отдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами, не являлся суперважным, и перед обменом Президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами. Об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua, передает УНН.

"Цемах не был суперважным. Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было. По Цемаху у нас была следующая позиция: Президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами, рассказал ситуацию, чтобы они были в курсе дела. Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия", - сказал Ермак.

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По словам помощника Президента, оценить важность Цемаха как свидетеля можно лишь тогда, когда дело рассмотрят в суде.

Обмен помощник Президента считает проявлением политической воли Президента. "Когда мы вышли из самолета, я увидел деток, которые подбежали, близких, это было огромное счастье. А все критиканы пусть выскажутся в лица матерей, которые вернули своих детей. К сожалению, внутри страны есть силы, которые делали очень многое, чтобы обмен не состоялся", - сказал Ермак.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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