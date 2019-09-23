Помощник Президента: Цемах был согласован в списках на обмен с начала

"Цемах не был суперважным. Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили. Но так, чтобы кого-то конкретного выдергивали и меняли, такого не было. По Цемаху у нас была следующая позиция: Президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами, рассказал ситуацию, чтобы они были в курсе дела. Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия", - сказал Ермак.

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По словам помощника Президента, оценить важность Цемаха как свидетеля можно лишь тогда, когда дело рассмотрят в суде.

Обмен помощник Президента считает проявлением политической воли Президента. "Когда мы вышли из самолета, я увидел деток, которые подбежали, близких, это было огромное счастье. А все критиканы пусть выскажутся в лица матерей, которые вернули своих детей. К сожалению, внутри страны есть силы, которые делали очень многое, чтобы обмен не состоялся", - сказал Ермак.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.