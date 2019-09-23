Помічник Президента: Цемах був затверджений у списках на обмін від початку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Фігурант справи MH17 Володимир Цемах, якого віддали РФ у межах обміну утримуваними особами, не був суперважливим, і перед обміном Президент провів низку консультацій з європейськими партнерами. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua, передає УНН.
"Цемах не був суперважливим. Він був затверджений на обмін у списках від початку, але був одним із, а не якоюсь принциповою домовленістю. Для нас був принциповим Сенцов, і ми від початку про це говорили. Але так, щоб когось конкретного висмикували і міняли, такого не було. По Цемаху у нас була наступна позиція: Президент провів ряд консультацій з європейськими партнерами, розповів ситуацію, щоб вони були в курсі справи. Ми дали можливість нідерландським слідчим органам провести усі необхідні слідчі дії", - сказав Єрмак.
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За словами помічника Президента, оцінити важливість Цемаха як свідка можна буде лише тоді, коли справу розглянуть у суді.
Обмін помічник Президента вважає проявом політичної волі Президента. "Коли ми вийшли з літака, я побачив діток, які підбігли, близьких, для яких це було велике щастя. А всі критикани нехай вискажуться в обличчя матерів, які повернули своїх дітей. На жаль, всередині країни є сили, які робили багато, щоб цей обмін не відбувся", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. 7 вересня Цемах був одним з тих, кого відправили в РФ у межах обміну утримуваними особами.