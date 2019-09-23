Помощник Президента: мы не допустим федерализации и потери территорий

“Мы собрали большое количество экспертов, и основываясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим завершить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единой. И вот на этих основных принципах и строится весь переговорный процесс”, — сообщил Андрей Ермак.

Также помощник Президента отметил, что он бы не подписывал Минские договоренности в том виде, в котором они есть.

Напомним, ранее Андрей Ермак сообщил, что фигурант дела MH17 Владимир Цемах, которого отдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами, не являлся суперважным, и перед обменом Президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами.