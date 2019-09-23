Помічник Президента: ми не допустимо федералізації і втрати територій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Офісі Президента заявили, що Україна не допустить федералізації країни і втрати територій, натомість хоче завершити війну і реінтегрувати Донбас в Україну. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua, передає УНН.
“Ми зібрали велику кількість експертів, і базуючись на тому, що вже існує, виробили свою позицію. Вона лежить в основі всього нашого переговорного процесу. Ми точно ніколи не допустимо федералізації нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми точно хочемо завершити війну. Ми точно хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми точно хочемо, щоби Україна була єдиною. І ось на цих основних принципах і будується весь переговорний процес”, — повідомив Андрій Єрмак.
Також помічник Президента зазначив, що він би не підписував Мінські домовленості в тому вигляді, в якому вони є.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак повідомив, що фігурант справи MH17 Володимир Цемах, якого віддали РФ у межах обміну утримуваними особами, не був суперважливим, і перед обміном Президент провів низку консультацій з європейськими партнерами.