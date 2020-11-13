Умерла после операции: жену Квиташвили оперировали в клинике "Борис"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Жену бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили, которая умерла после операции, оперировали в клинике "Борис". Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Анастасию Островскую (жену бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили - ред.) оперировали в частной клинике. Речь о "Борисе", - сообщил собеседник.
Возможно, речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Есть ли подозреваемые и их имена - пока неизвестно.
Как сообщал УНН, в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили после проведения плановой операции в одной из больниц.
В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти женщины.
Добавим, что в дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что после проведения хирургической операции умерла его жена. Он добавил, что возможной причиной смерти является ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Установлено, что 35-летняя женщина имела ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла. Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначен ряд соответствующих экспертиз, а также следователями направлено ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из заведения в котором лечилась умершая.