Поліція відкрила справу за фактом смерті дружини Квіташвілі у столичній лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної дружини ексміністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі після проведення планової операції в одній з лікарень, передає УНН.
“За фактом смерті жінки у одній зі столичних клінік відкрито кримінальне провадження. Після проведення планової операції 35-річна киянка померла у лікарняному закладі. В рамках провадження призначено проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки”, — повідомили у пресслужбі столичної поліції.
Зазначається, що до чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що після проведення хірургічної операції у одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками.
“Встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла. Для встановлення остаточної причини смерті киянки призначено ряд відповідних експертиз, а також слідчими направлено клопотання до суду на отримання необхідної медичної документації із закладу у якому лікувалась померла”, — йдеться у повідомленні.
Як підтвердило УНН джерело в поліції, це була дружина ексміністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі, 35-річна Анастасія Островська.
“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ, санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі. Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин даного інциденту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, під час боротьби з коронавірусом на планові госпіталізації та планові операції можуть розраховувати вагітні та новонароджені, а також пацієнти з онкологією.