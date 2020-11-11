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Степанов розповів, хто може розраховувати на планову госпіталізацію в умовах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час боротьби з коронавірусом на планові госпіталізації та планові операції можуть розраховувати вагітні та новонароджені, а також пацієнти з онкологією. Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Дійсно, ми призупинили певні планові госпіталізації і планові операції. Які планові госпіталізації ми проводимо постійно і ніхто їх зупиняти на майбутнє не буде? Це надання допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів, надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим, надання меддопомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах”, - сказав Степанов.

Також він додав, що не будуть зупиняти госпіталізацію, якщо внаслідок її відтермінування існує ризик для життя і здоров’я людей.

Нагадаємо, як повідомляли в МОЗ, країна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - з 9 листопада всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

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