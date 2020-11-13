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Полиция открыла дело по факту смерти жены Квиташвили в столичной больнице

Полиция открыла дело по факту смерти жены Квиташвили в столичной больнице

Киев  •  УНН

 • 19070 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили после проведения плановой операции в одной из больниц, передает УНН.

"По факту смерти женщины в одной из столичных клиник открыто уголовное производство. После проведения плановой операции 35-летняя киевлянка умерла в лечебном учреждении. В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти женщины", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что в дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможная причина смерти является ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

"Установлено, что 35-летняя женщина имела ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла. Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначен ряд соответствующих экспертиз, а также следователями направлено ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из заведения в котором лечилась умершая", - говорится в сообщении.

Как подтвердил УНН источник в полиции, это была жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили, 35-летняя Анастасия Островская.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств данного инцидента", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации Минздрава, во время борьбы с коронавирусом на плановые госпитализации и плановые операции могут рассчитывать беременные и новорожденные, а также пациенты с онкологией.

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