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Померла після операції: дружину Квіташвілі оперували у клініці "Борис"

Померла після операції: дружину Квіташвілі оперували у клініці "Борис"

Київ • УНН

 • 91605 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дружину колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, яка померла після операції, оперували у клініці "Борис". Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Анастасію Островську (дружину колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі - ред.) оперували у приватній клініці. Мова про "Борис", - повідомив співрозмовник.

Ймовірно, йдеться про неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Чи є підозрювані і їх імена - наразі невідомо.

Як повідомляв УНН, у Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної дружини ексміністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі після проведення планової операції в одній з лікарень.

У рамках провадження призначено проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки.

Додамо, що до чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив, що після проведення хірургічної операції померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла. Для встановлення остаточної причини смерті киянки призначено ряд відповідних експертиз, а також слідчими направлено клопотання до суду на отримання необхідної медичної документації із закладу у якому лікувалась померла.

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