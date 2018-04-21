Умерла Нина Дорошина, сыгравшая в фильме "Любовь и голуби"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Артистка Нина Дорошина, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы, передает УНН.
"Да, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Дорошина окончила Театральное училище имени Щепкина, в 1958 году дебютировала на сцене "Современника", где потом играла ведущие роли. На ее счету также более 20 ролей в кино, самая известная из них - Надежда, жена Васи из фильма "Любовь и голуби".
Как сообщал УНН, шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля.