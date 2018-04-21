Умерла Нина Дорошина, сыгравшая в фильме "Любовь и голуби"

"Да, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Дорошина окончила Театральное училище имени Щепкина, в 1958 году дебютировала на сцене "Современника", где потом играла ведущие роли. На ее счету также более 20 ролей в кино, самая известная из них - Надежда, жена Васи из фильма "Любовь и голуби".

Как сообщал УНН, шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля.