Померла Ніна Дорошина, яка зіграла у фільмі "Любов і голуби"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Артистка Ніна Дорошина, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Любов і голуби", померла на 84-му році життя. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на департамент культури Москви, передає УНН.
"Так, підтверджуємо", - сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на відповідне запитання.
Дорошина закінчила Театральне училище імені Щепкіна, в 1958 році дебютувала на сцені "Современника", де потім грала провідні ролі. На її рахунку також більше 20 ролей в кіно, найвідоміша з них - Надія, дружина Васі з фільму "Любов і голуби".
Як повідомляв УНН, шведський ді-джей Тім Берглінг, відомий публіці як Avicii, помер у віці 28 років у п'ятницю, 20 квітня.