Шведський ді-джей Avicii помер у 28 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Шведський ді-джей Тім Берглінг, відомий публіці як Avicii, помер у віці 28 років у п'ятницю, 20 квітня. Таку інформацію підтвердив його агент, передає УНН з посиланням на Hollywoodreporter.
“З глибоким смутком ми оголошуємо про втрату Тіма Берглінга, також відомого як „Avicii“. Він був знайдений мертвим у м. Мускат, Оман, в цей вечір у п’ятницю, 20 квітня. Родина спустошена, і ми просимо усіх, будь ласка, поважати їх потребу у конфіденційності в цей важкий час. Ніяких подальших заяв не буде надано”, — заявив він.
Avicii прославився в 2010 році завдяки синглам “My Feelings for You”, “Seek Bromance”, “Blessed” і “Levels”. За даними журналу Forbes, в 2013 році він входив в десятку найбільш високооплачуваних діджеїв світу з річним доходом в 20 млн доларів.