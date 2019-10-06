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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умерла молодая украинская актриса

Киев • УНН

 • 46358 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. На 34-м году жизни скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Об этом сообщила актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Умерла молодая украинская актриса

“Мариночка... Девочка Света... Свет, это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет. А потом мы с сыном пришли на спектакль „Поллианна“ и я впервые увидела ее на сцене и просто растворилась и влюбилась, я плакала, смеялась и радовалась, что мой сын увидел Поллианну, даже лучше, чем в книге. И невозможно было отделить актрису от ее персонажа. Потому что точного совпадения, внутреннего, прежде всего, даже представить себе трудно. Девочка Поллианна, которая оказалась в городе, чтобы научить всех радоваться. Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и Свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Маринины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех ... Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, Светлая девочка Марина Куклина”, — написала актриса

О причинах смерти пока неизвестно. Актриса играла в театре на Липках и снималась в фильмах. На момент смерти Куклиной было 33 года. Актриса была замужем. Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах. Ее муж — украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.

Как сообщал УНН, в Лос-Анджелесе умерла всемирно известная актриса.

Украинские Национальные Новости

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