У Лос-Анджелесі померла всесвітньо відома актриса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Актриса Дайан Керролл померла в Лос-Анджелесі на 85-му році життя. Про це повідомило агентство Associated Press (AP) з посиланням на її дочку, передає УНН.
Для публіки Керролл відома перш за все як виконавиця головної ролі в ситкомі “Джулія” (Julia, 1968-1971), який став проривом для свого часу, так як в ньому вперше афроамериканка виконувала головну роль, а не роль прислуги.
У 1975 році Керолл була номінована на “Оскар” в категорії “Краща жіноча роль” за головну роль у фільмі “Клодін” (Claudine, 1974). У 1962 році вона стала лауреатом премії “Тоні”.
Відзначається, що причиною смерті став рак, з яким актриса боролася довгий час.
Нагадаємо, в США у віці 85 років помер п’ятиразовий лауреат премії Еммі, актор Тім Конуей.