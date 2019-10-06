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У Лос-Анджелесі померла всесвітньо відома актриса

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Актриса Дайан Керролл померла в Лос-Анджелесі на 85-му році життя. Про це повідомило агентство Associated Press (AP) з посиланням на її дочку, передає УНН.

У Лос-Анджелесі померла всесвітньо відома актриса

Для публіки Керролл відома перш за все як виконавиця головної ролі в ситкомі “Джулія” (Julia, 1968-1971), який став проривом для свого часу, так як в ньому вперше афроамериканка виконувала головну роль, а не роль прислуги.

У 1975 році Керолл була номінована на “Оскар” в категорії “Краща жіноча роль” за головну роль у фільмі “Клодін” (Claudine, 1974). У 1962 році вона стала лауреатом премії “Тоні”.

Відзначається, що причиною смерті став рак, з яким актриса боролася довгий час.

Нагадаємо, в США у віці 85 років помер п’ятиразовий лауреат премії Еммі, актор Тім Конуей.

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