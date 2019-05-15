Помер п'ятиразовий лауреат премії Еммі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В США у віці 85 років помер п'ятиразовий лауреат премії Еммі, актор Тім Конуей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
"П'ятиразовий лауреат премії Еммі, Конуей помер у вівторок о 8:45 в медичному закладі в Лос-Анджелесі", - повідомив представник актора.
За останніми даними, він страждав деменцією і не міг говорити після операції на мозку у вересні.
Тім Конуей був лауреатом Золотого глобуса та Еммі. Популярність актор здобув завдяки серіалам "Шоу Керол Бернетт" і "Флот МакХейл".
Нагадаємо, американський кінорежисер, двічі номінований на "Оскар" за фільм "Хлопці по сусідству" (Boyz N the Hood, 1991), Джон Деніел Сінглтон помер в Лос-Анджелесі на 52-му році життя.
Також, 21 квітня 2019 року помер продюсер Стів Голін у віці 64 років в Лос-Анджелесі.