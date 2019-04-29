У США помер відомий режисер, двічі номінований на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Американський кінорежисер, двічі номінований на "Оскар" за фільм "Хлопці по сусідству" (Boyz N the Hood, 1991), Джон Деніел Сінглтон помер в Лос-Анджелесі на 52-му році життя. Про це повідомив у понеділок журнал The Hollywood Reporter з посиланням на заяву сім'ї, передає УНН.
За кілька днів до своєї смерті кінорежисер переніс інсульт. Сінглтон помер в лікарні Лос-Анджелеса в оточенні родини і друзів.
Джон Сінглтон народився 6 січня 1968 року в Лос-Анджелесі. Картина "Хлопці по сусідству", де він виступив в якості режисера, сценариста і актора, принесла йому дві номінації на кінопремію "Оскар" в 1992 році за кращу режисуру, а також за кращий оригінальний сценарій. Сінглтон став першим темношкірим, які боролися за "Оскар" в категорії "Краща режисура". Режисер також працював над фільмами "Подвійний форсаж" (2 Fast 2 Furious, 2003), "Кров за кров" (Four Brothers, 2005) і "Погоня" (Abduction, 2011).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США померла відома мисливиця за привидами
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки помер відомий сценарист і режисер Ларрі Коен.