У США помер відомий режисер, двічі номінований на "Оскар"

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Американський кінорежисер, двічі номінований на "Оскар" за фільм "Хлопці по сусідству" (Boyz N the Hood, 1991), Джон Деніел Сінглтон помер в Лос-Анджелесі на 52-му році життя. Про це повідомив у понеділок журнал The Hollywood Reporter з посиланням на заяву сім'ї, передає УНН.