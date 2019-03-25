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У США помер відомий сценарист і режисер

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Сполучених Штатах Америки помер відомий сценарист і режисер Ларрі Коен. Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter, передає УНН.

У США помер відомий сценарист і режисер

Повідомляється, що американський сценарист і режисер Ларрі Коен помер на 78-му році життя.

Він відомий, перш за все, своїм внеском у розвиток жанру "горор". Зокрема, режисерській роботі Коена належать такі жахи, як "Маніяк-поліцейський", "Воно живе", серіал "Майстри жахів".

Коен також написав сценарії для картин "Телефонна будка", "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі", серіалу "Коломбо".

Ларрі Коен помер в суботу, 23 березня, в Лос-Анджелесі в оточенні близьких, серед яких був його друг – актор і публіцист Шейді Рупе.

Нагадаємо, у США помер відомий актор, який грав у "Санта-Барбарі". 

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