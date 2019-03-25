У США помер відомий сценарист і режисер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Сполучених Штатах Америки помер відомий сценарист і режисер Ларрі Коен. Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter, передає УНН.
Повідомляється, що американський сценарист і режисер Ларрі Коен помер на 78-му році життя.
Він відомий, перш за все, своїм внеском у розвиток жанру "горор". Зокрема, режисерській роботі Коена належать такі жахи, як "Маніяк-поліцейський", "Воно живе", серіал "Майстри жахів".
Коен також написав сценарії для картин "Телефонна будка", "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі", серіалу "Коломбо".
Ларрі Коен помер в суботу, 23 березня, в Лос-Анджелесі в оточенні близьких, серед яких був його друг – актор і публіцист Шейді Рупе.
Нагадаємо, у США помер відомий актор, який грав у "Санта-Барбарі".