В США умер известный сценарист и режиссер
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Соединенных Штатах Америки скончался известный сценарист и режиссер Ларри Коэн. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, передает УНН.
Сообщается, что американский сценарист и режиссер Ларри Коэн умер на 78-м году жизни.
Он известен, прежде всего, своим вкладом в развитие жанра "хоррор". В частности, к режиссерской работе Коэна относятся ужасы, как "Маньяк-полицейский", "Оно живое", сериал "Мастера ужасов".
Коэн также написал сценарии для картин "Телефонная будка", "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме", сериала "Коломбо".
Ларри Коэн умер в субботу, 23 марта, в Лос-Анджелесе в окружении близких, среди которых был его друг - актер и публицист Шейди Рупе.
Напомним, в США умер известный актер, который играл в "Санта-Барбаре".