Умер пятикратный лауреат премии Эмми
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В США в возрасте 85 лет умер пятикратный лауреат премии Эмми, актер Тим Конуэй. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
"Пятикратный лауреат премии Эмми, Конуэй умер во вторник в 8:45 в медицинском учреждении в Лос-Анджелесе", - сообщил представитель актера.
По последним данным, он страдал деменцией и не мог говорить после операции на мозге в сентябре.
Том Конуэй был лауреатом Золотого глобуса и Эмми. Популярность актер получил благодаря сериалам "Шоу Кэрол Бернетт" и "Флот МакХэйл".
Напомним, американский кинорежиссер, дважды номинированый на "Оскар" за фильм "Ребята по соседству" (Boyz N the Hood, 1991), Джон Дэниэл Синглтон умер в Лос-Анджелесе на 52-м году жизни.
Также, 21 апреля 2019 умер продюсер Стив Голин в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе.