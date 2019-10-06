Померла молода українська актриса

“Мариночка... Дівчинка Світла... Світло, це те, що випромінювала вона. Вперше я запам’ятала Марину, коли ми побачились випадково в Храмі в Пархомівці. Ми з чоловіком поїхали подивитися мозайки Реріха, і раптом, в майже порожній церкві зі мною вітається дівчина, посмішка якої сяє, а сама вона випромінює Світло. А потім ми з сином прийшли на виставу „Поліанна“ і я вперше побачила її на сцені і просто розчинилася й закохалася, я плакала, сміялась і раділа, що мій син побачив Поліанну, навіть кращу, ніж в книжці. І неможливо було відмежувати актрису від її персонажу. Тому що точнішого співпадіння, внутрішнього, перш за все, навіть уявити собі важко. Дівчинка Поліанна, яка опинилась в місті, аби навчити всіх радіти. Мариночка, яка опинилась в цьому світі для того, щоби дарувати нам Радість і Світло, а ще навчити нас любити, прощати, боротися, терпіти, Жити! Це очі Маринині, відкриті всьому світові, ця незабутня посмішка і веселий сміх... Світло, це те, що випромінювала вона... Світла пам’ять тобі, Світла дівчинко Марина Кукліна”, — написала актриса

Про причини смерті наразі невідомо. Актриса грала в театрі на Липках і знімалася в фільмах. На момент смерті Кукліній було 33 роки. Актриса була заміжня. Всього у неї 49 ролей в кіно і телесеріалах. Її чоловік — український режисер Андрій Май. У пари є син.

Як повідомляв УНН, у Лос-Анджелесі померла всесвітньо відома актриса.