Умерла мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Напомним
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля на сотом году жизни. Он был супругом королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона художница Шарлотт Джонсон-Уал скончалась на 80 году жизни, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление семьи умершего, передает УНН.
Детали
Она умерла в лондонской больнице. Причина смерти не раскрывается. По данным газеты, в 40 лет у нее обнаружили болезнь Паркинсона.
Дополнение
Как сообщает The Telegraph, родители Бориса Джонсона развелись в 1979 году. Через десять лет его мать вышла замуж за американского историка Николаса Уала, с которым она несколько лет прожила в США, а после его смерти вернулась в Великобританию.
Джонсон-Уал занималась живописью. В США и Великобритании часто проводились выставки ее работ. В первую очередь она известна как портретистка, но также писала натюрморты и городские пейзажи.
Издание отмечает, что Борис Джонсон неоднократно отзывался о матери как о “безоговорочном авторитете” в своей семье.
Напомним
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля на сотом году жизни. Он был супругом королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.