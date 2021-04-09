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19:01 • 4191 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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Велика Британія оголосила загальнонаціональну жалобу з приводу смерті принца Філіпа

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Британії оголошено національну жалобу за принцом Філіпом, королівська сім'я буде в жалобі 30 днів. Про це пише УНН з посиланням на британські ЗМІ.

Деталі

У країні приспущені прапори, не прийматимуть нових законів, оскільки королева не займатиметься державними справами.

Всі члени парламенту будуть носити чорні стрічки на рукавах, чоловіки - чорні краватки.

Додамо

До свого сторіччя принц Філіп не дожив два місяці. Він народився в 1921 році на острові Корфу. З народження носив титул принца Грецького і Датського. Бабуся Філіпа з боку батька - Ольга Костянтинівна Романова, онука Миколи I. Принц Філіп служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні. У 1947 році в Вестмінстерському абатстві відбулася церемонія одруження Філіпа і Єлизавети II. У королівської пари четверо дітей.

У 2017 році  перестав брати участь в публічних заходах через погіршення здоров'я. Королева називала чоловіка своєї надією і опорою.

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