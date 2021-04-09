Великобритания объявила общенациональный траур по поводу смерти принца Филиппа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Британии объявлен национальный траур по принцу Филиппу, королевская семья будет скорбить 30 дней. Об этом пишет УНН со ссылкой на британские СМИ.
Детали
В стране приспущены флаги, не будут принимать новых законов, поскольку королева не будет заниматься государственными делами.
Все члены парламента будут носить черные ленты на рукавах, мужчины - черные галстуки.
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До своего столетия принц Филипп не дожил два месяца. Он родился в 1921 году на острове Корфу. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Бабушка Филиппа со стороны отца - Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне. В 1947 году в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II. У королевской четы четверо детей.
В 2017 году Филипп перестал участвовать в публичных мероприятиях из-за ухудшения здоровья. Королева называла мужа своей надеждой и опорой.