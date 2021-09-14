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Померла мати прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Мати прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона художниця Шарлот Джонсон-Уал померла на 80 році життя, повідомляє газета The Telegraph, з посиланням на заяву сім’ї померлої, передає УНН.

Деталі

Вона померла в лондонській лікарні. Причина смерті не розкривається. За даними газети, в 40 років у неї виявили хворобу Паркінсона.

Доповнення

Як повідомляє The Telegraph, батьки Бориса Джонсона розлучилися в 1979 році. Через десять років його мати вийшла заміж за американського історика Ніколаса Уала, з яким вона кілька років прожила в США, а після його смерті повернулася до Великої Британії.

Джонсон-Уал займалася живописом. У США і Великій Британії часто проводилися виставки її робіт. В першу чергу вона відома як портретистка, але також писала натюрморти та міські пейзажі.

Видання зазначає, що Борис Джонсон неодноразово відгукувався про матір як про “беззаперечний авторитет” у своїй родині.

Нагадаємо

Британський принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня на сотому році життя. Він був чоловіком королеви Великої Британії Єлизавети II і батьком спадкоємця престолу — принца Чарльза.

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